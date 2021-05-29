Автоледи в Якутске против девушек

Нам пишут возмущенные читатели: Сегодня стали свидетелями, как женщина чуть не сбила девушек на пешеходном переходе на ул. Кирова. Из видео видно, что автохамка останавливаться не собиралась. Уважаемые пешеходы — будьте осторожней на переходах в Якутске!

Источник: Из присланного

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