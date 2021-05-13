Автоледи получила тяжелые травмы в ДТП в Якутии

12 мая около 16 часов дня 41-летняя женщина управляя автомобилем “Тойота Витц” на 670-м километре ФАД “Вилюй” возле с. Хоро не справившись с управлением, съехала с проезжей части в кювет на левую сторону по ходу движения с последующим опрокидыванием транспорта.

В результате происшествия автоледи получила ушиб грудной клетки и растяжение шейного отдела позвоночника. Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение больницы с.Верхневилюйск.

В момент ДТП женщина находилась одна пристегнутая ремнем безопасности, была трезва.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также избегать опасных маневров. Водителям, которые сомневаются в своих навыках и не имеют достаточного опыта в управлении, лучше всего отказаться от поездок.

Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обратиться за помощью в подразделения ГИБДД. Автоинспекторы предпринимают оперативные меры реагирования и готовы помочь.