Автоледи наехала на нетрезвую женщину-пешехода

За прошедшие выходные дни на территории г. Якутска и его пригородах зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими где 7 человек получили различные травмы из них 1 подросток погиб и еще 1 находиться в тяжелом состоянии.

Так 31 июля около 5 часов дня 49-летняя автоледи управляя транспортным средством «Ниссан Хоми Эльгранд» двигаясь по Вилюйскому тракту в сторону ул. Петровского, возле дома №79а Вилюйского тракта 3 км, совершила наезд на 43-летнюю женщину пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате наезда женщина пешеход, без определенного места жительства, получила травмы грудной клетки слева, перелом 9 ребра со смешением, назначено амбулаторное лечения. Проведенное освидетельствование при помощи технического средства «Алкотест», установило состояние алкогольного опьянения, результат анализа составил 1,04 мг/л.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По факту ДТП проводиться проверка.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осмотрительны, во избежание трагедии на дороге Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить дорогу только в установленных местах и использовать одежду со светоотражающими элементами, что позволит водителям транспортных средств заблаговременно увидеть пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

01 августа около часа ночи 23-летняя автоледи управляя автомашиной «Тойота Витц», следуя со стороны бесплатной парковки аэропорта по ул. Циолковского, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог Гагарина – Циолковского, не предоставила преимущество в движении ТС, тем самым совершила столкновение с автомашиной «Тойота Виш» под управлением 54-летнего водителя, которой следовал по улице Гагарина со стороны ул. Можайского.

В результате ДТП автоледи получила ушибы брюшной полости, а также водитель «Тойота Виш» получил ушибы руки и грудной клетки, обоим назначено амбулаторное лечения.

По факту ДТП проводиться проверка.