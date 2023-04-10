Автодорожный и Промышленный округа Якутска готовятся к откачке талых и ливневых вод

Якутск в усиленном режиме готовится к откачке талых и ливневых вод. С началом солнечных и теплых дней у коммунальных служб и сторонних организаций города завершаются работы по уборке и вывозу снега, и начинаются работы по откачке талых вод.

О том, как проводится подготовка к весенней откачке рассказали руководители Автодорожного и Промышленного округов города Якутска.

Как сообщил руководитель Управы Автодорожного округа Николай Обоюков, Управой заключён муниципальный контракт с подрядной организацией ИП Донской на откачку 521 кубометра ливневых и талых вод.

«У подрядной организации имеется 3 единицы техники, у Автодорожного округа — 4 помпы. Талые и ливневые воды будут откачиваться силами подрядной организации, также будут задействованы 8 муниципальных дворников», — сообщил руководитель.

Руководитель Управы Промышленного округа Елизавета Служеникина отметила, что в этом году в округе проведена большая работа по вывозу снега.

«По сравнении с прошлым годом, показатели по вывозу снега в этом году превышают в два раза. Сейчас усиленно готовимся к откачке талых и ливневых вод. В настоящее время управляющими компаниями и товариществами собственников жилья округа ведется подготовка к откачке дворовых территорий. В наличии у наших УК и ТСЖ всего 12 помп и 27 насосов. Для организации откачки Управой дополнительно закуплена 1 помпа, всего у нас их 3 штуки», — сказала Елизавета Служеникина.

На сегодня Управой заключен муниципальный контракт на откачку 915 кубометров талых вод. АО «Якутдорстрой» начало подготовку (пропарку) ливневок, лотков, насосных станций, приямок.

По информации Управы Промышленного округа, с начала 2023 года общий объем вывезенного снега с округа в полигон складирования снега по ул. 50 лет Советской Армии составил 54 924 кубометров. По сравнении с прошлым годом показатели превышают в 2 раза.

На сегодня с городских улиц Промышленного округа вывезено 27 782 кубометров снега, с дворовых и прилегающих территорий силами УК и ТСЖ вывезено 10 766 куб. метров, ресурснабжающих организаций – 2 658 кубометров, частных владельцев – 778 куб. метров. Предприятиями и организациями убрано 10 829 кубометров снега, подрядными организациями вывезено 2 111 куб. метров. Силами муниципальных дворников округа совместно с предприятиями очищено около 12 тысяч кв. метров снега с тротуаров.

С территории Автодорожного округа с начала года вывезено 74 744 куб. метров снега, из них с городских улиц — 37 934 кубометров, с дворовых и прилегающих территорий – 36 810 куб. метров. За аналогичный период предыдущего года с дворовых и прилегающих территорий было вывезено 22 295 кубометров снега.

Отметим, в этом году Якутское УГМС зафиксировало абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега в столице республики за все годы наблюдений. За сезон на полигон складирования снега по ул. 50 лет Советской Армии вывезено 698 106 куб. метров снега.