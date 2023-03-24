Автодорогу «Яна» полностью отремонтируют

Автомобильную дорогу «Яна» регионального значения приведут в нормативное состояние в 2024 году. Об этом сообщил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Анатолий Потапов.

«В целом, можно сказать, что обязательства республики по реализации национального проекта в Томпонском улусе выполняются. По автодороге «Яна» идут ремонтные работы и приводятся в нормативное состояние искусственные сооружения», — отметил представитель министерства.

Протяженность круглогодичной автодороги «Яна» составляет порядка 188 км. Ежегодно по национальному проекту дорожники приводили в нормативное состояние десятки километров дорожного полотна.

В этом году ГКУ «Управтодор РС(Я)» подписан госконтракт с ООО «Дортранс» на ремонт 27 км. Вместе с тем, завершиться реконструкция мостовых переходов через реки Томпорук (40 п.м.) и Менкюле (326 п.м.), где подрядчиком выступает ООО «Строймост».

В следующий дорожно-строительный сезон будут приведены в нормативное состояние участки с км 30 — км 46 (16 км) и км 46 — км 65 (19 км). По этим объектам разработана проектно-сметная документация и есть положительное заключение госэкспертизы. Таким образом, ремонт автодороги «Яна» должен завершиться в 2024 году на всей ее протяженности. Тогда же планируется ввод 49-метрового мостового перехода через реку Ольчан.