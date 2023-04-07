Автодорогу «Умнас» реконструируют с учетом строительства Ленского моста

Реконструкцию региональной автомобильной дороги «Умнас» в границах Якутска продолжат до 28 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Сегодня идет реконструкция автомобильной дороги «Умнас» на участке с 11 по 20 км, но у нас есть проект продолжить до 28 км. Дорога станет подъездной к Ленскому мосту», — сообщил на месте дорожных работ первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Анатолий Потапов.

Представитель министерства обратил внимание, что объект реализуется по национальному проекту «БКД» в два этапа со сдачей в 2024 году. В окончательном виде автодорога получит по две полосы движения в каждом направлении, новые остановочные пункты, уличное освещение и будет отвечать всем требованиям безопасности дорожного движения.

Как отметили в отделе капитального строительства Управтодора республики, в ходе реконструкции используются строительные материалы и продукция отечественного производителя. Используемые при производстве работ композитные материалы, металлоконструкции (ограждения, водопропускные трубы, опоры для установки освещения и технических средств организации движения), железобетонные изделия, а также технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные столбики, светофоры, краска для разметки) – все российского производства. По качеству эти материалы не уступают зарубежным аналогам. Шумозащитные экраны, светофорные комплекты, нетканые синтетические материалы, коробчатые габионы, битум, мастика, цемент, щебень так же от российского производителя, поэтому дефицита ресурсов нет.

По мнению представителя строительного контроля ООО «СтК Групп» (г. Иркутск) Александра Перушкина, план по первому этапу работ на текущий год будет выполнен.

«Мы опасаемся, что с оттайкой снега будет много воды, но думаю со всем этим справимся. ЗАО «Дороги Саха» работает не первый год. Зарекомендовало себя хорошо. Материально-техническая база, снабжение, ресурсы, люди и техника — все это есть. В принципе, не должно быть проблем», — подчеркнул он.