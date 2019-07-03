Автодорога к складам нефтепродуктов Якутии включена в протокол Стратегии развития ЯТЛУ

В протокол решений по итогам выездного совещания рабочей группы по разработке Стратегии развития Якутского транспортно-логистического узла в п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района до 2032 года будет включен пункт о строительстве автомобильной дороги от нефтебазовых комплексов АО «Саханефтегазсбыт» и расположенного поблизости АО «Туймаада-нефть» на республиканскую дорогу «Амга».

Главный инженер АО «Саханефтегазсбыт» Эдуард Чикачев рассказал, что АО «Саханефтегазсбыт» в этом году открыл первую очередь прирельсового нефтебазового комплекса в селе Павловск Мегино-Кангаласского улуса. Объект стал первым, крупным транспортно-логистическим узлом по круглогодичному обеспечению нефтепродуктами центральную часть Якутии. Для успешной и эффективной работы всего транспортно-логистического центра и, в частности, нефтебазового комплекса АО «Саханефтегазсбыт» необходимо строительство прямой автомобильной дороги на республиканскую дорогу «Амга».

Имеющиеся подъездные автомобильные дороги не имеют прямых выходов на федеральные и республиканские автодороги, имеют недостаточную ширину проезжей части, малые радиусы поворота, у них отсутствуют карманы, что не позволяет их безопасное использование для проезда грузового автотранспорта. При отсутствии подъездов грузового автотранспорта предприятия промышленной зоны фактически не могут осуществлять свою деятельность в полном объеме.

В соответствии с проектно-сметной документацией стоимость строительства автодороги протяженностью 4,2 км будет составлять около 200 млн.руб.

В совещании приняли участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Агния Симонова, советник Председателя Правительства РС(Я) Сергей Миронов, председатель Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров, глава МР «Мегино-Кангаласский улус» Николай Старостин, руководители министерств, ведомств и предприятий республики.