Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии

До с. Амга, где сейчас проходят VII Спортивные игры народов Якутии, дорожное сообщение стабильное. На региональной дороге «Амга» регулярно проводятся работы по обеспыливанию. Для обеспечения безопасности и бесперебойного передвижения участников и гостей Игр утвержден график дежурства рабочих групп с дорожно-строительной техникой, которые задействованы на участке Нижний Бестях – Амга региональной автомобильной дороги «Амга».

Внутри села Амга сейчас наблюдается большое скопление людей и автомобилей. В виду этого вопросы безопасности на дорогах становятся все более актуальны.

По словам Анатолия Потапова, заместителя генерального директора ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я), сейчас из-за увеличения количества машин в с. Амге наблюдаются нарушения Правил дорожного движения: «За время проведения Игр уже произошло два ДТП. Хотелось бы призвать автолюбителей к соблюдению скоростного режима на дорогах», – заявил он и добавил, что на время проведения VII Спортивных игр народов Якутии в с. Амге были установлены два передвижных комплекса фотовидеофиксации, которые ориентированы на выявление нарушений, связанных с превышением скорости. За ситуацией на дорогах с. Амги и других населенных пунктов следят и работники госавтоинспекции.