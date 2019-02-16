Опасно ли ездить на автобусах в Якутске?

В Якутске на одну неделю выявлено более 50 нарушений, допущенных водителями автобусов — сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
В зоне пристального внимания сотрудников Госавтоинспекции в очередной раз оказались водители автобусов. Только с начала текущего года уже насчитывается около 200 нарушений, допущенных со стороны водителей этой категории транспортных средств. Так, только за прошлую неделю инспекторы ДПС составили более 50 административных протоколов на перевозчиков пассажиров-нарушителей.
Самые распространенные нарушения – это несоблюдение дистанции, скоростного режима, не включение сигналов поворота, нарушение правил перестроения, разговоры во время движения по телефону и пр. Все это приводит к созданию опасных ситуаций не только на проезжей части, но и угрожает безопасности пассажиров в салонах автобусов, которые могут получить травмы даже от резкого торможения: до сих пор водители не гнушаются даже обгонами маршруток — конкурентов.
14 февраля инспекторы ДПС провели выездную проверку с видеокамерой. Предметом проверки стал маршрут автобуса №14 от рынка «Белое озеро» до конечной остановки на ДСК. Результат не заставил себя долго ждать: у первого же водителя четырнадцатой маршрутки инспекторы выявили сразу три нарушения за одну поездку. В отношении нарушителя были составлены протоколы по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования) и ст. 12.36 КоАП РФ (нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства). И каждое из этих нарушений могло стать причиной ДТП, создавало аварийную ситуацию на дороге.
В число нарушителей в этот день угодили и другие водители, перевозившие пассажиров в столице региона.
Ученик 7 класса одной из столичных школ Кирилл написал специально для водителей автобусов письмо-обращение:
«Уважаемый водитель автобуса! Быть водителем — это очень ответственно! По одним дорогам с Вами ходят мои мама и папа. Сберегите их для меня! Ведь у Вас тоже есть родные и близкие, которые каждый день спешат куда-то. Я думаю, Вы меня поймете… Будьте вежливыми со своими пассажирами и другими участниками дорожного движения. Не отвлекайтесь на разговоры по сотовому телефону, обязательно пристегивайте ремни безопасности. Я не прошу о невозможном, просто хочу призвать соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что из-за Вашей невнимательности может оборваться чья-то жизнь. И очень страшно, если это будет жизнь ребенка!!! Дядя водитель, ведь Вы, наверное, тоже, чей то папа? И у Вашего ребенка есть мечта, как и у любого из нас, пешехода и пассажира! Будьте внимательным и осторожным, не лишайте нас и своего ребенка этой мечты. Давайте обеспечим безопасность не только себе, но и окружающим, будем соблюдать Правила дорожного движения, потому что нас всех кто-то любит и ждет дома».
Обращение ребенка в ходе рейда сотрудники ГИБДД вручали водителям автобусов: может быть, слова ребенка для кого станут более убедительными нежели наложенные за нарушения денежные штрафы.
Фото Госавтоинспекция
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)