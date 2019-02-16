Опасно ли ездить на автобусах в Якутске?

В Якутске на одну неделю выявлено более 50 нарушений, допущенных водителями автобусов — сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия). В зоне пристального внимания сотрудников Госавтоинспекции в очередной раз оказались водители автобусов. Только с начала текущего года уже насчитывается около 200 нарушений, допущенных со стороны водителей этой категории транспортных средств. Так, только за прошлую неделю инспекторы ДПС составили более 50 административных протоколов на перевозчиков пассажиров-нарушителей.

Самые распространенные нарушения – это несоблюдение дистанции, скоростного режима, не включение сигналов поворота, нарушение правил перестроения, разговоры во время движения по телефону и пр. Все это приводит к созданию опасных ситуаций не только на проезжей части, но и угрожает безопасности пассажиров в салонах автобусов, которые могут получить травмы даже от резкого торможения: до сих пор водители не гнушаются даже обгонами маршруток — конкурентов.

14 февраля инспекторы ДПС провели выездную проверку с видеокамерой. Предметом проверки стал маршрут автобуса №14 от рынка «Белое озеро» до конечной остановки на ДСК. Результат не заставил себя долго ждать: у первого же водителя четырнадцатой маршрутки инспекторы выявили сразу три нарушения за одну поездку. В отношении нарушителя были составлены протоколы по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования) и ст. 12.36 КоАП РФ (нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства). И каждое из этих нарушений могло стать причиной ДТП, создавало аварийную ситуацию на дороге.

В число нарушителей в этот день угодили и другие водители, перевозившие пассажиров в столице региона.

Ученик 7 класса одной из столичных школ Кирилл написал специально для водителей автобусов письмо-обращение: