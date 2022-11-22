22.11.2022
17:59
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Происшествия

Автобус сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе

50-летний мужчина имеет иностранное водительское удостоверение, стаж вождения — 32 года

В Якутске 21 ноября в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о наезде на пешехода на перекрестке улиц Ярославского — Хабарова. На место происшествия немедленно был направлен автопатруль ДПС.

Установлено, что в тот вечер около 19:40 водитель автобуса «ПАЗ 32054», двигаясь по улице Ярославского, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Юноша переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП он получил ушиб грудной клетки. Назначено амбулаторное лечение. В момент происшествия на одежде светвозвращающие элементы отсутствовали.

50-летний водитель имеет иностранное водительское удостоверение, стаж вождения — 32 года. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения результат отрицательный. За текущий год нарушений по ПДД не имеет.

«По факту ДТП проводится административное расследование», — собщает группа пропаганды Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское».

Фото: пресс-службы
Источник: группа пропаганды Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское».

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