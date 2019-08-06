Авто-леди устроила серьезное ДТП

За прошедшие сутки в г. Якутске под колесами автомобилей пострадали два пешехода.

5 августа в дежурную часть столичной ГИБДД поступило сообщение о том, что на ул. Семена Данилова возле дома № 6 произошел наезд на пешехода.

Предварительно установлено, что около 11 часов вечера, неустановленный водитель, управляя автомашиной «Тойота Корона Премио», следуя по ул. Семена Данилова, совершил наезд на 2-х пешеходов: мужчину 37 лет и 31- летнюю женщину, которые шли по прилегающей территории дома. После случившегося в нарушении ПДД водитель покинул место ДТП, участником которого он является.

Пешеход-мужчина с ушибами и перелом ноги был госпитализирован, а женщина получила ушибы головы и ног, ей назначено амбулаторное лечение.

Стоит отметить, что на месте ДТП остался бампер ТС, что облегчило поиск «беглеца».

В ходе розыскных мероприятий водитель был установлен: им оказалась 31-летняя девушка, которая не имеет водительского удостоверения.

По статистике, при современных возможностях средств коммуникаций, видеонаблюдения и фото-фиксации, бегство с места ДТП редко остается без последствий. Невидимыми свидетелями становятся видеорегистраторы и камеры наружного видео-наблюдения, нарушители попадают в объективы телефонов случайных очевидцев. В отношении девушки-водителя составлен административный материал согласно ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление места происшествия.

Госавтоинспекция призывает всех водителей, приближаясь к пешеходным переходам, к остановкам общественного транспорта, детским учреждениям, развлекательным комплексам или местам массового скопления людей, не забывать сбавлять скорость. В свою очередь и пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе дороги даже на пешеходном переходе и на разрешающий сигнал светофора.