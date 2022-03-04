Авксентьева: Сначала научите, как отличить фейк, а уж потом наказывайте

Госдума в пятницу может принять закон об уголовном наказании за фейки о военных РФ. Уголовное наказание предусмотрено и для пользователей соцсетей за распространение фейков, вплоть до 15 лет лишения свободы.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана АВКСЕНТЬЕВА высказалась на эту актуальную в обществе тему, о чем сообщила в соцсети.

— Наша партия за то, чтобы объяснять людям важные вещи, за диалог между властью и обществом. А 15 лет – это не диалог. Людей надо научить сначала, как отличить фейк. А потом уже наказывать за распространение. Уголовная ответственность может быть только за совокупность действий: создание и распространение фейков, которые привели к серьезным тяжелым последствиям, доказанным в суде. Угроза больших сроков, во-первых, иностранных злоумышленников не остановит, а во-вторых, может быть избыточно применена по отношению к политическим оппонентам, — заявила Сардана Авксентьева.

С одной стороны, понятна строгость закона в условиях информационной войны, когда попытки намеренной дезинформации россиян поставлены на поток.

С другой стороны, россиян должны оперативно снабжать качественной и достоверной информацией по внешнеполитическим событиям, тогда и население не будет доверять информации из сомнительных источников.