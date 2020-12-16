Авксентьева о реконструкции проспекта Ленина

14 декабря состоялось очередное рабочее совещание, посвященное капитальному ремонту проспекта Ленина под председательством главы города Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ.

В данное время ведется разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова», в том числе по вопросу создания IT-сквера на базе сквера «Московский». В начале совещания с информацией выступил главный инженер проекта ООО «Ростройпроект» Роман ТЫКУШИН. На обсуждение вынесен вопрос о возможности технического переустройства электрических сетей, сетей провайдеров связи и других кабелей, которые нарушают эстетический вид главной улицы столицы.

«В тех городах, на которые мы стараемся равняться, принцип «чистого неба», как отсутствие видимых проводов, рассматривается как цель», — прокомментировала глава города.

Присутствующие рассмотрели несколько альтернативных способов прокладки кабелей операторов связи, такие как подземный способ, вынос сетей на соседние улицы, прокладка по тепловым сетям, по кровлям домов, каждый из которых имеет свои технические особенности.

«На данный момент мы рассматриваем подземный способ прокладки сетей», — сообщил первый заместитель главы Евгений ГРИГОРЬЕВ. Операторы связи, со своей стороны, вариант прохода по тепловым сетям находят наиболее оптимальным с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Вопрос будет вынесен на обсуждение с участием теплоснабжающих организаций.

Вторым вопросом присутствующие обсудили установку по проспекту Ленина теплых остановок и организацию велодорожек, которые необходимо разместить по обеим сторонам улицы.

«В проекте мы постарались, в целом, провести велодорожки по обеим сторонам улицы. И это будут велопешеходные дорожки, по опыту крупных городов, а не совмещенные с дорогой», — сообщил главный инженер проекта Роман ТЫКУШИН.

Глава обратила внимание присутствующих, что на проспекте Ленина запланирована только одна теплая остановка и поручила рассмотреть возможность увеличить их количество в проекте.