Авиаучет в Анабарском и Булунском районах

На фото: Участники Международного орнитологического конгресса, Тверь – 2018. Третья справа ответственный исполнитель проекта, кандидат биологических наук С.Б. Розенфельд.

В рамках проекта «Внедрение лучшего отечественного и зарубежного опыта в систему мониторинга популяций водоплавающих птиц в Российской Арктике» в период с 28 июня по 11 июля 2019 года специалистами Центра кольцевания птиц России (ИПЭЭ РАН) на территории Анабарского и Булунского районов проведен авиаучет с применением сверхлегкой авиации. Оценивалась численность более 30 видов водоплавающих и околоводных птиц, (а также ряд видов млекопитающих, таких как дикий северный олень, овцебык, песец, волк, белый медведь) с определением координат, применением фото и видеосъемки.

Напомним, что в 2018 году во время проведения международного орнитологического конгресса в Твери ответственным исполнителем проекта С.Б. Розенфельд было получено согласие министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамина Афанасьева на поддержку авиаучетных работ на территории Якутии.

Проект даст оценку долговременных трендов численности ряда видов водоплавающих и околоводных птиц, что позволит создать базис для эффективного управления ресурсами гусеобразных птиц в восточной части российской Арктики. На базе данного исследования будут предложены территории для сохранения редких видов, рекомендации по рациональному использованию охотничьих видов.

Полученные данные будут уникальными не только с научной точки зрения, но и позволят наладить действительно эффективное сохранение редких видов и рациональное использование охотничьих видов животных.