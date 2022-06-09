09.06.2022
18:06
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Якутия

Авиарейсы по сниженным тарифам на Ысыах Олонхо в Верхневилюйске

Для участников и гостей юбилейного Ысыаха Олонхо по поручению главы Якутии будут организованы дополнительные авиарейсы в Верхневилюйск из Якутска и обратно по сниженным тарифам.

Рейсы выполнит авиакомпания «Полярные авиалинии» на самолете Ан-24. Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, авиабилеты будут стоить от 14 000 до 16 130 рублей вместо 23 010 рублей. Также из Якутска в Верхневилюйск и до места проведения Ысыаха будут задействованы автобусы, а в ландшафтно-этнографическом комплексе «Түгэхтэй» будут курсировать электромобили. Все объекты для обрядовых действий, проведения республиканских конкурсов и соревнований на финальной стадии подготовки. тгк #объясняемреспублика_саха

Фото: тгк #объясняемреспублика_саха
Источник: тгк #объясняемреспублика_саха

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