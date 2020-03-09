Авиарейс Якутск – Казань: недолет

Открытие нового регулярного рейса авиакомпании «Якутия» Якутск — Казань торжественно и громко прошло в конце октября прошлого года. Пассажирам обещали каждое воскресенье комфортабельное путешествие в «третью столицу России» (официальный казанский бренд) с дозаправкой в Екатеринбурге.

Первый рейс был преподнесен с помпой — на его борту летели журналисты, блогеры и звезды эстрады, которые на радостях пели и плясали прямо во время полета.

Недолго музыка играла…

Спустя три месяца, с 1 февраля 2020 года рейс оказался закрыт… И если об открытии направления провозглашали через СМИ, наружную рекламу и другие средства коммуникации, то о закрытии рейса авиакомпания предпочла стыдливо умолчать. Лишь по недоумевающим отзывам пассажиров в соцсети SakhaLife раскрутил новость. Оказалось, авиакомпания «Якутия» закрыла рейс на Казань, несмотря на наличие проданных билетов… Другие же желающие вылететь разрекламированным рейсом, до сих пор узнавали об этом лишь при безуспешной попытке купить на него билет…

Как объяснили SakhaLife в пресс-службе авиакомпании «ввиду низкого спроса». Более точные сведения – насколько именно оказались не востребованы пассажирские места в столицу Татарстана – авиакомпания умолчала, сославшись на коммерческую тайну…

Похоже, умение хранить молчание по-партизански, до самого конца, является отличительной чертой самого крупного республиканского перевозчика. По крайней мере об этом свидетельствуют многочисленные негативные отзывы о работе «Якутии» на интернет-сайтах. Скажем, в случае задержки вылета (а они, увы, ох как часты) узнать, на сколько задерживается самолет практически невозможно. Кто-то из незадачливых пассажиров даже сравнил перелет республиканской авиакомпанией с рулеткой: задержат – не задержат, объявят – не объявят. Среди других нареканий чаще всего фигурируют проблемы с получением багажа, возвратом денег за билеты и грубостью персонала. Впрочем, о мастерстве пилотов местной авиакомпании все пишут в превосходной степени. То есть, у пассажиров претензии именно к организации процесса, непрозрачности предприятия, отсутствию информации.

Возвращаясь к неудавшемуся авиамаршруту Якутск – Казань, стоит задуматься над качеством работы коммерческой службы АК «Якутия». Почему специалисты не взвесили все «за» и «против» нового рейса, не провели предварительные расчеты его востребованности? Ведь даже перед открытием обычной внутригородской автобусной линии всегда просчитывают, насколько она будет востребована пассажирами. Ибо проезд пустого автобуса по ненужному маршруту влетит в копеечку, что говорить о порожнем авиаперелете за почти семь с половиной тысяч километров? Тем более, что речь идет о республиканских бюджетных средствах – ведь собственником компании является правительство РС(Я).

О том, что авиакомпания могла бы извиниться перед людьми, которых своими тишайшими действиями ввела в заблуждение, и речи нет. Информационная политика компании остается прежней: сообщать о новинках, умалчивать об огрехах. Но в информационную эпоху такой подход не работает. Авиакомпанию щедро склоняют в соцсетях, интернет-форумах и ватсап-группах. Авиакомпания «Якутия» сменила руководителя, но продолжает дискредитировать республику. Владимир ГОРБУНОВ оказался ничем не лучше Ольги ФЕДОРОВОЙ… ПРОСТИТ да УДОД умели работать куда как лучше. «Якутия» такая «Якутия», — острят в соцсетях. Авиакомпания с завидным постоянством подкидывает поводы для недовольства и досады пассажиров. И если обновленное руководство не в силах наладить процесс, может, оно способно хотя бы сменить название?