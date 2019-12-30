Авиапредприятия отчитались перед главой Якутии

Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности крупных авиационных предприятий и планы на предстоящий год рассмотрены на совещании у Айсена Николаева. Перед руководителем республики отчитались авиакомпании «Якутия», «Полярные авиалинии», а также Аэропорт Якутска.

С основным докладом выступили руководители предприятий – генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов, генеральный директор авиакомпании «Полярные авиалинии» Семен Винокуров и генеральный директор Аэропорта Якутска Сергей Игнатенко.

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Было отмечено, что по итогам уходящего года авиакомпания «Полярные авиалинии» перевезет 119,5 тысяч пассажиров, 1874 тонн груза и почты, выполнит по регулярному расписанию и заявкам глав улусов и наслегов 2 665 рейсов. В текущем году ожидается снижение пассажирооборота на 13,2 тыс. чел. Факторы, из-за которых возникла ситуация, – улучшение дорожного сообщения до Вилюйской группы районов, уменьшение частоты полетов до Момы, Белой Горы, Батагая из-за плохих метеоусловий. Финансовое состояние авиакомпании оценивается ка удовлетворительное, платежеспособность стабильна. Среди основных проблем – замены требуют устаревшие самолеты и вертолеты предыдущих поколений.

У авиакомпании «Якутия» за 2019 год оценочно будет перевезено 724,7 тыс пассажиров, объем перевозок грузов и почты составит 3 829 тонн. Налет часов составит 34 567 час. За уходящий год предприятием проведена оптимизация маршрутной сети, сокращено количество нерентабельных рейсов, исполнены мероприятия по увеличению флота – получены 2 воздушных судна типа Боинг 737-700, 1 ВС Sukhoi Super Jet 100 и 1 ВС Bombardier Q300, восстановлен 1 ВС SSJ-100. В целях улучшения клиентоориентированности доработан сайт авиакомпании.

В 2020 году продолжится работа по оптимизации деятельности. Это финансовое оздоровление, повышение качества предоставляемых услуг, регулярности выполнения рейсов, расширение международной чартерной программы, подготовка к работе на укороченной полосе в период ее реконструкции.

Что касается аэропорта «Якутск», то количество самолетовылетов здесь составит 8 660, пассажиропоток оценивается в 947 400 пассажира, что на 39 016 пассажиров больше, чем в 2018 году. Основная доля приходится на авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии». Увеличено количество регулярных рейсов по центральным направлениям АК «Глобус», «Сибирь», «Аэрофлот», региональный рейсы «ИрАэро», «Алроса» и «Уральские авиалинии», международных рейсов «Северный ветер».

В начале этого года утверждена Стратегия развития Общества до 2032 года, в который выделены основные цели и направления деятельности на долгосрочную перспективу. В октябре обществом объявлено начало ребрендинга, связанного с присвоением аэропорту имени Платона Ойунского. Процесс включает несколько этапов, реализация будет проходить постепенно.

На совещании рассмотрели вопрос реконструкции международного терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорта. В частности, речь идет о водоотведении с приаэродромной территории, что сегодня мешает реконструкции в целом. Айсен Николаев напомнил о важности скорейшего решения данного вопроса и поручил создать комиссию, куда войдут члены кабмина, представители муниципалитета, аэропорта, научное сообщество.

«Те технические решения, которые заложены в 2014-2015 годах, с самого начала были неверными. Были допущены грубейшие ошибки, вопрос не согласован с научным сообществом. Сейчас нам надо корректировать проект. Проблема требует скорейшего решения», – сказал он.

Кроме того, в ходе совещания обсудили меры государственной поддержки, выделение субсидий.