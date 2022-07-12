12.07.2022
11:35
135

Якутия

Авиапожарные Забайкалья помогут Якутии в тушении лесных пожаров

Источник: тгк Пряная Якутия

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх