12.07.2022
11:35
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Якутия
Авиапожарные Забайкалья помогут Якутии в тушении лесных пожаров
Источник: тгк Пряная Якутия
#Авиапожарные Забайкалья помогут Якутии в тушении лесных пожаров#пожары в Якутии#республика саха (якутия)#Якутия
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