Авиалесоохрана: Якутия продолжает бороться с лесными пожарами
По ситуации на начало текущих суток, 13 июля, идут работы по тушению 18 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 550 га.
За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Ханты-Мансийском АО, Республиках Бурятия, Саха (Якутия), Коми.
Основные причины пожаров – человеческий и грозовой факторы.
В Якутии на землях лесного фонда задействовано 164 специалиста ФБУ «Авиалесоохрана», 50 специалистов БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов», 40 специалистов ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов».
Напомним, что в Якутии действует режим ЧС, а также особый противопожарный режим в 16 муниципальных районах.
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