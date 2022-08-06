Авиалесоохрана: В Якутии отмечается снижение числа новых пожаров, но…

В Якутии впервые за два месяца отмечается снижение числа новых пожаров в связи с уменьшением грозовой активности, но пожарная опасность остается высокой!

Межрегиональный отряд Авиалесоохраны продолжает активную борьбу с действующими очагами.

В Якутии, в связи со спадом грозовой активности, отмечается снижение количества новых лесных пожаров. В течение прошедших 3 суток (2,3,4 августа) зарегистрировано 3 новых очага, хотя в отдельные даты июля в течение одних суток регистрировалось более 20 новых возгораний.

Несмотря на позитивную динамику по количеству новых пожаров, в течение августа в восточной и юго-восточной частях региона ожидаются высокие пожарные риски по условиям погоды.

Помощь Якутии в ликвидации возгораний продолжает оказывать крупный межрегиональный отряд Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока в количестве 636 парашютистов-десантников.

Накануне (4 августа) для переброски парашютистов-десантников на тушение труднодоступных и удаленных пожаров Федеральная Авиалесоохрана перебросила на юго-восток Республики абсолютно новый вертолет Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью полета, изготовленный Казанским вертолетным заводом.

Сегодня в Якутии идет тушение 15 очагов на площади. пройденной огнем около 50 тысяч га, в том числе остановлен огонь 7 очагов на площади, пройденной огнем 12,4 тысяч га, из 15 очагов 12 — труднодоступные и удаленные.

Режим ЧС действует в Республике с 10 июня. В условиях ЧС (с 10 июня по 4 августа) команды Авиалесоохраны, лесных пожарных станций и привлеченные лица ликвидировали в регионе 212 возгораний, в том числе 179 труднодоступных и удаленных.