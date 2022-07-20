Авиалесоохрана проводит взрывные работы для искусственного вызывания дождей

Авиалесоохрана проводит взрывные работы в приграничном с Хабаровским краем районе Якутии и ведет постоянный контроль за атмосферой для искусственного вызывания дождей в обоих регионах

Авиалесоохрана применяет различные методы для стабилизации пожароопасной обстановки в приграничных районах южной Якутии и севера Хабаровского края, где ситуация на труднодоступных и удаленных территориях осложнилась из-за грозовой активности.

Помощь Якутии и Хабаровскому краю в борьбе с огнем оказывают более 500 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Дальневосточного федерального округа.

Для мониторинга обстановки и переброски парашютистов-десантников Авиалесоохраной в день задействуется до 28 воздушных судов, которые проводят в воздухе до 90 часов.

Для тушения пожаров в Якутии команды Федеральной Авиалесоохраны применяют взpывнoй метод с использованием детoниpующегo шнура высокой мощности. Сегодня такие работы идут в Усть-Майском районе на юге Якутии на границе с пожароопасным северными районами Хабаровского края – Аяно-Майским и Охотским.

Летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны ведут постоянное наблюдение за атмосферными процессами в районах пожаров, как на территории Якутии, так и Хабаровского края, чтобы при образовании ресурсной облачности оперативно пустить самолет-зондировщик «Циклон» для искусственного вызывания осадков.

В Якутии для борьбы с пожарами Авиалесоохрана искусственно вызывает дожди уже более месяца, в Хабаровском крае такие работы начаты 9 июля в связи с ростом в регионе числа грозовых пожаров.

По ситуации на 20 июля команды Авиалесоохраны, лесных пожарных станций и привлеченные лица тушат в Якутии и Хабаровском крае 24 лесных пожара. Только 2 пожара (на территории Якутии) находятся в районе наземного применения сил и средств, остальные очаги – труднодоступные и удаленные.

Помощи от погоды не ожидается. Жара выше +30°С сопровождается ветром, что усиливает высушивание лесной подстилки и ведет к росту пожарной опасности. Вблизи кромки огня температура воздуха достигает более 50-60°С.

Дополнительную сложность дает действие труднодоступных и удаленных очагов в Хабаровском крае в условиях горной местности, а в Якутии – в условиях болотистых территорий.

Основной объем работ парашютисты-десантники выполняют вручную из-за труднодоступности и удаленности очагов. Но один из профессиональных девизов Авиалесоохраны гласит: «Лесные пожары нужно тушить головой!»,- что означает, что для борьбы с огнем важно четкое планирование работ и прогнозирование изменения обстановки, исходя из рельефа местности, ветра, наличия и удаленности источников воды, особенностей пород и возраста деревьев и кустарников, толщины, состава и влажности лесной подстилки и других факторов. Значительный вклад в точность оценки обстановки вносит работа летчиков-наблюдателей Авиалесоохраны, которые обеспечивают мониторинг районов действия пожаров и координацию работы команд Авиалесоохраны на земле с бортов воздушных судов.