15.08.2022
21:08
127

Якутия

Авиалесоохрана продолжает взрывные работы в Усть-Майском районе

Федеральная Авиалесоохрана продолжает взрывные работы для ликвидации крупных пожаров в Усть-Майском районе Якутии, где сохраняется ЧС муниципального уровня.

100 бойцов Федеральной и Красноярской Авиалесоохраны переброшены с ликвидированных пожаров в Якутии на тушение пожаров Ямало-Ненецком автономном округе, где в 2 районах установлен режим ЧС.

По ситуации на 15 августа:

За прошедшие сутки в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 82 лесных пожара на площади, пройденной огнем 145 240 га.

Веден особый противопожарный режим в 60 субъектах Российской Федерации.

Команды Авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций и привлеченные лица продолжают тушение 52 лесных пожаров, по которым проводятся работы по активному тушению, в том числе:

— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 54 731 га (Республика Саха (Якутия));        

— 4 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 19 551 га (Магаданская область);      

— 12 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 6 192 га (Республика Коми);    

— 7 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 5 495 га (Ямало-Ненецкий автономный округ);      

Фото: видео пресс-службы
Источник: Отдел по связям c общественностью ФБУ "Авиалесоохрана"

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх