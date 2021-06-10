Авиалесоохрана применяет взрывы для тушения лесных пожаров

АВИАЛЕСООХРАНА СРОЧНО ПЕРЕБРАСЫВАЕТ СИЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА В НАИБОЛЕЕ ГОРИМЫЕ РЕГИОНЫ

Подавляющее большинство площадей, пройденных огнем, приходится на долю трех наиболее горимых регионов – Республику Саха (Якутия), Иркутскую, Тюменскую областей и Красноярский край.

Для прокладки минерализованных опорных полос авиапожарные ФБУ «Авиалесоохрана» применяют взрывной метод с использованием детонирующего шнура высокой мощности в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае для ликвидации сложных лесных пожаров.

От проложенных минерализованных полос будет проведен встречный контролируемый отжиг. Для контроля за ситуацией с воздуха группы пожаротушения используют беспилотные летательные аппараты.

Федеральная Авиалесоохрана обладает единственным в нашей стране правом для проведения работ по тушению лесных пожаров В3РЫBНЫM МЕТОДОМ. Решение о применении метода принимает Федеральный штаб по координации деятельности по тушения лесных пожаров.

О ситуации в Тюменской области

Благодаря слаженным действиям федеральной Авиалесоохраны и региональных лесопожарных служб в лесах Тюменской области ситуация с лесными пожарами – стабилизировалась, снят режим ЧС регионального характера. Освобождающиеся силы Федерального резерва направлены в наиболее горимые регионы — Республику Саха (Якутия), Иркутскую область и Красноярский край.

О ситуации в Республике Саха (Якутия)

Вчера в Якутии потушено 5 труднодоступных лесных пожара на площади, пройденной огнем, 428 га.

Сегодня идут работы по тушению 21 пожара на площади, пройденной огнем, 10 368 тысяч га. На тушении задействованы более 1,2 тысяч человек, около 160 единиц наземной техники и 14 воздушных судов, арендованных Якутской авиалесоохраной у местных авиакомпаний.

100 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» приступили к проведению взрывных работ, с целью тушения сложных, удаленных пожаров в Мегино-Кангаласский, Хангаласский и Томпонский районы. Также планируется дополнительная переброска еще 100 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана»

Режим ЧС в лесах введен в 4 муниципальных образованиях (Верхневилюйское, Нюрбинское, Томпонское, Хангаласское).

До конца недели значительных погодных улучшений не ожидается:

В центральной части Республики Саха (Якутия), на которую приходится основная часть действующих лесных пожаров, прогнозируется дефицит осадков. Усиление ветровой нагрузки: порывы ветра выше 18 м/с ожидаются по востоку, северо-востоку и западу Республики Саха(Якутия).

Высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются преимущественно в центральной части Республики.

О ситуации в Красноярском крае

За прошедшие сутки 09.06.2021 лесопожарная обстановка стабилизировалась. Благодаря слаженным действиям региональных лесопожарных служб и привлеченных лиц удалось ликвидировать 3 крупных лесных пожара, на площади пройденной огнем, 12 501 га.

На 00:00 мск 10.06.2021 в Красноярском крае действовало 6 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 55 га, по которым проводились работы по активному тушению.

В настоящее время 100 парашютистов-десантников федерального уровня перебрасываются на новый фронт борьбы с огнем в Богучанском и Мотыгинском районах, где проведения взрывных работ в наиболее удаленных территориях.

В Енисейском муниципальном образовании Красноярского края введен режим ЧС.

О ситуации в Иркутской области

По ситуации на 00:00 мск 10 июня в Иркутской области действовало 7 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 22 837 га.

В Катангском муниципальном образовании Иркутской области введен режим ЧС. На тушении задействовано 307 человек, 64 единиц наземной техники, 2 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 11 воздушных судов.

Для проведения взрывных работ 40 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны направлены на сложные лесные пожары Усть-Кутского района. Готовы приступить к работе еще 60 авиапожарных Федерального резерва.

О ситуации в России

В целом, за прошедшие сутки лесные службы и привлеченные лица потушили в 21 регионе России 55 лесных пожаров. Продолжаются работы по тушению 67 пожаров.

На тушении задействовано более 3,5 тыс человек, 501 единица техники. На авиационный мониторинг и тушение Авиалесоохраной привлечено около 97 воздушных судов.

Причины пожаров – палы травы, незатушенные костры и грозы.