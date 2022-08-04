Авиалесоохрана перебросила в Якутию новый вертолет с увеличенной дальностью полета

В разгар пожароопасного сезона Федеральная Авиалесоохрана получила от Казанского вертолетного завода 2 новых вертолета особой модификации — Ми-8-МТВ-1. Воздушные суда оснащены дополнительными топливными баками и за этот счет имеют увеличенную дальность полета, что крайне важно для борьбы с огнем на бескрайних лесных просторах.

Один из новых вертолетов прибыл в Якутию 4 августа и сегодня привлечен к переброске парашютистов-десантников на тушение труднодоступных и удаленных очагов в самом пожароопасном Усть-Майском районе на юго-востоке региона. По прогнозу Авиалесоохраны, в течение августа в этой части Республики сохранятся высокие лесопожарные риски в связи с условиями погоды.

Кроме нового вертолета Федеральной Авиалесоохраны в Усть-Майский район дополнительно перебрасывается новый сводный отряд парашютистов-десантников Авиалесоохраны Бурятии и Забайкальского края в количестве 70 парашютистов-десантников.

Еще два таких же вертолета, полученных Федеральной Авиалесоохраной в конце прошлого года, работают на тушении пожаров в Якутии для ликвидации ЧС, действующей в регионе с 10 июня.

Для стабилизации обстановки в Республике приняты комплексные меры. Для помощи Якутской Авиалесоохране и работникам лесных пожарных станций в борьбе с огнем стянуты более 600 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока (Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского, Красноярского краев). Для борьбы с лесными пожарами Федеральная Авиалесоохрана проводит взрывные работы и искусственно вызывает дожди и ливни с применением самолета-зондировщика «Циклон».

В условиях ЧС (с 10 июня по 3 августа) в Якутии команды Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций и привлеченные лица ликвидировали более 200 лесных пожаров, наибольшая доля которых — труднодоступные и удаленные.

Сегодня принимаются меры по тушению 13 очагов на площади, пройденной огнем 40,9 тысяч га, в том числе остановлен огонь 6 очагов на площади, пройденной огнем 9,1 тысяч га.

На тушении работают более 1,1 тысяч парашютистов-десантников Якутской, Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока, работников лесных пожарных станций и привлеченные лица. Для переброски парашютистов-десантников, их имущества и снаряжения, мониторинга обстановки применяется 16 воздушных судов.

Важно отметить, что за прошедшие сутки (3 августа) в регионе не возникло ни одного нового пожара.