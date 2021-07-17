Авиалесоохрана: Парашютисты-десантники тушат Якутию вручную

Режим ЧС в лесах Якутии действует уже почти 4 недели (с 23 июня).

Причиной ухудшения ситуации стала вспышка грозовой активности. В отдельные дни третьей декады июня и первой декады июля в регионе ежедневно возникало до 60 и более новых лесных пожаров.

Вторая декада июля отмечена снижением ежедневного прироста новых возгораний.Так, за понедельник (12 июля) – количество вновь обнаруженных возгораний составило 28, за прошедшие сутки (16 июля) возникло 5 новых возгораний, что почти в 6 раз меньше по сравнению с началом недели.

Пока сухие молнии дали Якутии передышку, но грозовая активность может вспыхнуть с новой силой.

Парашютисты-десантники тушат Якутию в основном вручную, работая в глухой тайге, там, где нет дорог и доставка наземной техники невозможна.

За день группа из 5-6- человек прокладывают при помощи лопат и топоров-мотыг минерализованную полосу до 2 км. Копать землю мешают сильно переплетенные корни деревьев и трав. Изнуряет не только высокая физическая нагрузка, но и жара в сопровождении обилия гнуса. Бывает так, что из-за дыма вертолет не может вовремя доставить продукты и приходится включать режим жесткой экономии.

Но никто не сдается. Воля к безоговорочной победе над самыми сложными пожарами – один из основных атрибутов Авиалесоохраны. Те, у кого такая способность отсутствует, уходят, даже не доработав один сезон.

На помощь якутским парашютистам-десантникам стянуты самые профессиональные силы парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Сибирского, Дальневосточного и Уральского округов.

Действенную помощь сводным отрядам парашютистов-десантников оказывают искусственные дожди и ливни, которые уже третью неделю (с начала июля) вызывают летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны. В настоящее время подходящая облачность есть в центральной Якутии и ожидается в западной части региона.

Несмотря на экстремальность обстановки, в Якутии потушено почти 600 лесных пожаров, в том числе более 460 – труднодоступных и удаленных, что на 260% (в 2,6 раза) больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года (по ситуации на 17 июля 2020 года в Якутии было потушено 230 лесных пожаров).

Сегодня на тушение лесных пожаров в республике привлечено более 2,2 тысяч человек и еще 300 человек находятся в передислокации с ликвидированных пожаров на действующие.

Для тушения пожаров, где есть дороги привлечены силы местного населения, муниципальных образований, арендаторов лесных участков, других лиц и наземная техника в количестве более 250 единиц. Для разведки обстановки и тушения задействовано 20 воздушных судов Якутской Авиалесоохраны, Минобороны и МЧС.