Авиалесоохрана отмечает день образования

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев поздравил работников Авиалесоохраны с днём его образования.

Сегодня, 7 июля, день образования отмечает одна из легендарных противопожарных служб России — Авиалесоохрана.

История отечественной авиалесоохраны началась 7 июля 1931 года, когда с аэродрома небольшого городка Урень Нижегородской области впервые в истории нашей страны специально для целей авиапатрулирования лесов поднялся маленький самолет-биплан По-2.

19 июня 1936 года Г.А. Мокеев, впоследствии известный ученый — лесопиролог, совершает впервые прыжок с парашютом для организации тушения лесного пожара. С внедрением в авиалесоохрану вертолетов появляется новая специальность – десантник-пожарный. Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов авиалесоохраны, активное взаимодействие с наземной службой в проведении работ по обнаружению и тушению лесных пожаров, оперативное реагирование на лесопожарные ситуации являются основными составляющими работы службы. Нелегкая работа летчиков наблюдателей, парашютистов-пожарных и десантников-пожарных требует не только высокой профессиональной подготовки, но и отваги, умения быстро принимать решения в динамичной меняющейся лесопожарной обстановке.

Авиалесоохрана в настоящее время остается единственной российской службой, осуществляющей мониторинг и ликвидацию лесных пожаров в труднодоступных районах. В зоне ответственности летчиков-наблюдателей, парашютистов-пожарных и десантников-пожарных авиалесоохраны находится большая часть активно охраняемой площади лесного фонда нашей страны.

От имени руководства и коллектива минэкологии Якутии поздравляю коллег с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне! И поменьше пожарной работы!