Авиалесоохрана: Новые очаги возникают ежедневно

С 10 июня на всей территории Якутии действует режим ЧС по лесным пожарами. Новые очаги возникают ежедневно, и уже более месяца Авиалесоохрана обеспечивает комплексный подход к борьбе с огнем в регионе: в Якутию переброшен значительный межрегиональный отряд парашютистов-десантников, кроме широкораспространенных методов тушения пожаров используется взрывной метод и метод искусственного вызывания осадков.

Для помощи Якутии и Якутской Авиалесоохране в локализации и ликвидации возгораний стянуто 570 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока. Вся межрегиональная группировка буквально пронизана специалистами, имеющими многолетний опыт борьбы с труднодоступными и удаленными возгораниями, что делает работу по тушению более эффективной.

Ликвидация большой части очагов идет преимущественно вручную из-за невозможности или ограниченности доставки наземной техники. Перед могуществом непроходимой бескрайней якутской тайги мощные бульдозеры и тракторы бессильны. А парашютисты-десантники идут к очагам от точек заброса самолетами и вертолетами, невзирая на болота, лесные завалы, каменистые россыпи на крутых склонах, когда любой случайный обломок горной породы, оказавшийся под ступней. может стать причиной опасного падения.

Команды Авиалесоохраны ведут борьбу с огнем с применением мобильных средств -ранцевых огнетушителей, бензопил, лопат, топоров-мотыг, противопоставляя огненной стихии силу воли, стремление к победе и четкое планирование работы, исходя из всех особенностей пожара и района его действия (погоды, толщины лесной подстилки, рельефа, наличия водных источников).

На самых сложных пожарах, действующих в горах, на болотах, в ветровальниках, в каменистых россыпях, парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны уже второй месяц применяют взрывной метод. Для прокладки минерализованных полос, от которых в дальнейшем навстречу стихийно-наступающему пожару пускается контролируемый огонь отжига, применяется детониpующий шнур высокой мощности. Увеличенная мощность шнура необходима для того, чтобы «пробивать» до негоримой глины внушительную по толщине лесную подстилку из мхов, лишайников, опавших листьев, а также «пробивать» почву, буквально «зацементированную» корнями трав, деревьев и кустарников.

Для безопасности взpывных работ парашютисты-десантники постоянно используют беспилотники, оборудованные тепловизионными камерами , которые могут «видеть» реальную ситуацию через дым, что позволяет быстро и максимально точно оценить обстановку.

Сегодня Федеральная Авиалесоохрана продолжает проводить взрывные работы для тушения пожаров в Мирнинском районе на западе, в Нерюнгринском районе на юге и Усть-Масйком районе на юго-востоке Якутии.

Также с 10 июня летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны для снижения интенсивности горения и ликвидации пожаров применяют метод искусственного вызывания осадков с помощью самолета-зондировщика «Циклон».

Общими усилиями в Якутии в условиях ЧС (с 10 июня по 30 июля) ликвидировано более 180 лесных пожаров, наибольшая часть которых – труднодоступные и удаленные.

По ситуации на 31 июля в Якутии принимаются меры по тушению 24 лесных пожаров.

В ближайшие дни в регионе ожидаются долгожданные дожди, что может снизить пожарную опасноть в районах возгораний и помочь силам пожаротушения в их ликвидации.

По прогонам Авиалесоохраны, в течение августа в юго-восточной и восточной частях Якутии ожидаются повышенные лесопожарные риски по условиям погоды.