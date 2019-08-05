Авиалесоохрана: На всей территории Якутии действует режим ЧС





Сегодня Авиалесоохрана применяет для мониторинга и тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия) 30 самолетов и вертолетов. Воздушные суда арендованы Авиалесоохраной у местных авиакомпаний.

Основная доля принадлежит самолетам Ан-2 и вертолетам Ми-8, способным взлетать и приземляться на площадки, не требующие сложно-оборудованной инфраструктуры. Ан-2 и Ми-8 обладающие высокой мобильностью и оборачиваемостью, что имеет в борьбе с лесными пожарами первостепенное значение.

В составе экипажей воздушных судов работают летчики-наблюдатели авиалесоохраны, имеющие специальную профессиональную подготовку для наблюдения за лесопожарной обстановкой, оценки ее динамики, безопасной переброски и высадки парашютистов-десантников авиалесоохраны с кромки на кромку пожаров, с ликвидированных пожаров на действующие.

Пожары в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия) действуют в лесах, имеющих толстый напочвенный слой из мха, лишайников, травы, опавших ветвей и других горючих составляющих. Огонь уходит под корни и в стволы деревьев, под завалы буреломов и ветровалов. Все это требует не только остановки его распространения, но и тщательного дотушивания всех очагов, чтобы избежать возобновления пожаров.

Основным способом остановки распространения огня остается прокладка заградительных полос. Там, где есть возможность применения наземной техники, заградительные полосы прокладываются при помощи бульдозеров и тракторов с плугами. Там, где доставка техники невозможна – ручным способом с помощью лопат и топоров-мотыг. Опытные руководители тушения лесных пожаров определяют направления прокладки заградительных полос таким образом, чтобы по максимально короткому пути соединять их с природными преградами и ставить прочный заслон на пути распространения огня.

По ситуации на 5 августа общая численность наземной группировки сил, работающей на тушении пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия) составляет около 3 тысяч человек и более 300 единиц наземной техники. Помощь регионам оказывают более 600 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Федеральной, Томской, Тывинской, Новосибирской и Бурятской авиалесоохраны, имеющих спецподготовку и значительный опыт тушения труднодоступных, крупных и других сложных пожаров. Также задействованы силы арендаторов лесных участков, МЧС России, другие силы.

Сегодня проводятся работы по тушению в Красноярском крае 78 пожаров на площади, пройденной огнем, 32 778 га, в Иркутской области – 65 пожаров на площади, пройденной огнем, 89,9 тысяч га, в Якутии – 12 пожаров на площади, пройденной огнем, 1 195 га.

На всей территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия) действует режим ЧС.



