Авиалесоохрана: Из-за жары тушить пожары с каждым днем все сложнее

По состоянию на 26 июля 2022 года, площадь, пройденная огнем лесных пожаров на землях лесного фонда России, сократилась в 2 раза (на 2, 2 миллиона га) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительное сокращение площадей удалось достичь благодаря усилению авиационного и наземного патрулирования, увеличению численности парашютистов-десантников, оснащения лесных пожарных станций новой техникой и оборудованием. Все это позволило более оперативно обнаруживать и тушить возникающие очаги.

С начала года в 72 регионах России парашютисты-десантники, работники наземных лесных служб и привлеченные лица потушили более 8,4 тысяч очагов.

За прошедшие сутки в 19 регионах России ликвидирован 41 пожар.

Сегодня более 2,7 тысяч работников лесопожарных служб, ударной силой которых являются парашютисты-десантники, тушат 113 возгораний на площади, пройденной огнем 38,9 тысяч га, в том числе остановлен огонь 28 возгораний на площади, пройденной огнем 6 963 га. Для мониторинга обстановки и переброски парашютистов-десантников на тушение пожаров Авиалесоохраной привлечено более 100 самолетов и вертолетов (Ми-8, Ми8МТВ, Ан-2, Цесна и другие).

Там, где есть дороги и доставка техники возможна – в прокладке минерализованных полос, расчистке завалов, подвозе воды, помогают тракторы, бульдозеры, автоцистерны.

В Якутии для переброски техники используются водные пути.

В Республике жара держится уже больше месяца. Из-за прогрева и снижения влажности лесной подстилки до состояния пороха тушить пожары с каждым днем все сложнее. На смену ликвидированным очагам постоянно возникают новые. Причина пожаров – грозы.

Основной причиной лесных пожаров по-прежнему остается – человеческий фактор. В ходе посещения ФБУ «Авиалесоохрана» Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил в своем интервью важность работы Авиалесоохраны при тушении лесных пожаров и роль человеческого фактора в возникновении возгораний в лесу.

С начала года лесные инспекторы выявили в лесном фонде страны более 5 тысяч нарушений правил пожарной безопасности. Такое реагирование позволило предотвратить не одну сотню пожаров.

Летом этого года в силу вступил закон, значительно увеличивающий ответственность за невыполнение требований обращения с огнем в лесу. Штрафы для граждан повышены с 3-4 до 30-40 тысяч, для должностых лиц – до 50 тысяч, а для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.