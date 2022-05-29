Авиалесохрана назвала причину возникновения лесных пожаров

Основными причинами возникновения лесных и ландшафтных пожаров по-прежнему является население, которое неосторожно обращается с огнем на прилегающих к лесу территориях. Несмотря на запрет, люди выжигают сухую растительность на полях и вблизи населенных пунктов, нарушают правила пожарной безопасности в лесу, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На текущий момент самая сложная лесопожарная обстановка сложилась в соседнем Красноярском крае.

По оперативным данным на 11:00 мск 28 мая в Красноярском крае лесопожарными службами и привлеченными лицами проводятся работы по тушению 28 пожаров на площади, пройденной огнем 36 052 тысяч га, из них локализовано 11 на площади, пройденной огнем 10680 га. Работает 1 057 тысяч человек, 80 единиц наземной техники, включая бульдозеры и вездеходы, более 18 воздушных судов, арендованных Авиалесоохраной у местных авиакомпаний на тушении и 14 воздушных судов на авиапатрулировании.

В Красноярском крае тушат лесные пожары, в том числе в лесах, пораженных сибирском шелкопрядом более 600 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны из Архангельска, Приморья, Ханты-Мансийска, Бурятии, а также и из Красноярска.

Режим ЧС действует в Красноярском крае с 7 мая.