Авиакомпания «Якутия» «вытащила» свои самолеты из Нижнего Новгорода

Вчера из-за тумана аэропорты Москвы не принимала самолеты, сотни рейсов были задержаны. Не стали исключением рейсы авиакомпании «Якутия». В соцсетях сразу появились негативные комментарии, а якутской «телеге» даже разгорелась полемика.

Тем временем, пресс-служба авиакомпания «Якутия» стала оперативно сообщать в режиме реального времени обо всех предпринимаемых действиях и общей ситуацией. И к утру самолеты АК «Якутия» с пассажирами прибыли в по назначению — в Москву и Минеральные Воды.

ТГК Авиакомпания «Якутия»:

В 22.25. Аэропорт «Внуково» задержал рейсы из-за метеоусловий, в том числе и авиакомпанию «Якутия» Рейс 479 по системе Якутск- Внуково-Минеральные Воды. Самолет совершил посадку в аэропорту г. Нижний Новгород. В связи с тем, что были задержаны самолеты других авиакомпаний (примерно 40 бортов), аэропорт не успевает обслужить все воздушные суда. Пассажиры ожидают вылета в самолете. Кроме того, тоже по причине метеоусловий в Москве, задерживаются два рейса авиакомпании «Якутия»: — Рейс 479 по системе Внуково- Минеральные Воды. Согласно Федеральным авиационным правилам, авиакомпания «Якутия» на время ожидания рейса предоставляет пассажирам данного рейса горячее питание и напитки. — Рейс 785 по системе по умолчанию Внуково-Нальчик. В данное время пассажирам рейса также предоставляется горячее питание и напитки. Информация о задержанных рейсах обновляется каждые полчаса. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Видео: BAZA

В 23.21. Началась заправка самолета авиакомпании «Якутия» в Нижнем Новгороде Пассажиры самолета «Якутия», совершившего посадку в Нижнем Новгороде из-за неподходящих метеоусловий в Москве, находятся сейчас в чистой зоне аэровокзала.

В момент идёт процесс заправки воздушного судна. Вылет в Москву ожидается в ближайшее время. Напомним, что связи с тем, что были задержаны самолеты других авиакомпаний (около 40 бортов), аэропорт в Нижнем Новгороде не успевал обслужить все воздушные суда. Авиакомпания еще раз пассажирам извинения за доставленные неудобства. Пресс-служба авиакомпании «Якутия»

В 1.15. Самолётная авиакомпания «Якутия» вылетел из Нижнего Новгорода в Москву. Рейс авиакомпании «Якутия», следовавшего за этим «Якутск — Внуково — Минеральные Воды» и совершивший посадку из-за неподходящих метеоусловий в Нижнем Новгороде, вылетел по направлению к столице примерно в 19:00 по московскому времени.

В 9.17. Самолёт авиакомпания Якутия, ранее вынужденный из-за непогоды совершить посадку в Нижнем Новгороде, доставил пассажиров в Минеральные Воды. Отметим, что 2 ноября в аэропорту Москвы, по причине густого тумана, были задержаны более точных рейсов. Многие воздушные суда были вынуждены совершать посадки в запасных аэродромах. Наиболее загруженным в этой ситуации оказался аэропорт Нижнего Новгорода, где совершили посадку более 30 самолетов, в том числе борт авиакомпании Якутия, летевший по системе «Якутск — Внуково — Минеральные Воды». По информации аэропорта в Нижнем Новгороде, возникли трудности по обслуживанию бортов. В течение ряда часов воздушные вынуждены были ожидать своей очереди на дозаправку. В 18:53 по московскому времени авиакомпания «Якутия» вылетел в Москву, совершил посадку в 19:46. В 23:40 по московскому времени совершил посадку в аэропорту города Минеральные Воды. Также были задержанные из-за неподходящих метеоусловий во Внуково два рейса по маршрутам «Внуково — Минеральные Воды» и «Внуково — Нальчик».

А в якутских соцсетях появились даже такие комменты: «Вон «Якутию» ругают, но смогли вытащить свой самолет в час ночи ещё. Бедные пассажиры авиакомпании s7 до сих пор в Нижнем…»