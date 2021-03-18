Авиакомпания «Якутия» возвращает кешбэк 1% при оплате билетов картой Алмазэргиэнбанка

К единственной региональной системе лояльности «СВОИ» @svoi_aeb_ykt подключился флагман республиканской авиации — авиакомпания «Якутия». Отныне каждый, кто платит за билеты картой Алмазэргиэнбанка, получает кешбэк рублями в размере 1% от суммы покупки от 10 000 рублей.

Напомним, программа лояльности «СВОИ» стартовала в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в декабре 2019 года и за это время объединила более 358 партнеров и 562 торговых точек по республике – магазины продуктов, одежды, бытовой химии, косметики, мебели, кафе и рестораны, медклиники, аптеки, салоны красоты, АЗС, салоны цветов.

Расплачиваясь картой Алмазэргиэнбанка у партнёров системы лояльности «СВОИ», клиенты банка получают кешбэк деньгами, то есть стабильно возвращают часть потраченных средств ежемесячно до 40 000 рублей.

Подключить кешбэк «СВОИ» можно абсолютно бесплатно к любой пластиковой карте АЭБ, кроме кредитной. Сделать это можно в приложении «АЭБ Онлайн», через операторов бесплатной горячей линии по номеру 8-800-100-34-22 или у менеджеров в офисе банка.

Подробнее на сайте системы лояльности: svoi.albank.ru

«Для Алмазэргиэнбанка «СВОИ» — это, прежде всего, инструмент поддержки жителей нашего региона и местного предпринимательства. Все партнеры программы – наши местные магазины, включая продуктовые, а также рестораны, кафе, аптеки и даже заправки – встроены в нашу повседневную жизнь. Покупатель возвращает часть средств за товары или услуги, оплаченные безналично, а продавец получает постоянного и лояльного клиента», — отметила руководитель по взаимодействию с партнерами Управления розничного бизнеса Департамента розничного бизнеса АЭБ Валентина Михайлова.

Адреса касс авиакомпании «Якутия», где действует система лояльности “СВОИ” от АЭБ:

— г. Якутск, Привокзальная площадь, д.1, касса 10.

— г. Якутск, ул. Быковского, д.9, каб. 411.

— г. Якутск, Привокзальная площадь, д.1, касса 9.

— г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д.11, офис 6-7.