10.06.2020
16:40
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Якутия

Авиакомпания «Якутия» возобновила рейсы из Якутска в Анапу

Авиакомпания «Якутия» возобновила рейсы из Якутска в Анапу, сообщает ТАСС.

«В летнем сезоне 2020 года авиакомпания «Якутия» вновь приступила к выполнению рейсов из Якутска в Анапу (с промежуточной посадкой в городе Омск и городе Красноярск). Рейсы из Якутска выполняются еженедельно по вторникам и субботам», — говорится в сообщении.

Источник: https://tass.ru/dalniy-vostok/8690753
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