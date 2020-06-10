Авиакомпания «Якутия» возобновила рейсы из Якутска в Анапу, сообщает ТАСС.

«В летнем сезоне 2020 года авиакомпания «Якутия» вновь приступила к выполнению рейсов из Якутска в Анапу (с промежуточной посадкой в городе Омск и городе Красноярск). Рейсы из Якутска выполняются еженедельно по вторникам и субботам», — говорится в сообщении.