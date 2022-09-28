28.09.2022
17:47
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Общество

Авиакомпания «Якутия» вернет деньги за билет пассажирам, которые подлежат мобилизации

Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету — передает телеграм-канал Yakutsk News.

Для этого необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой документ, подтверждающий право на расторжение договора.

Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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