Авиакомпания «Якутия» вернет деньги за билет пассажирам, которые подлежат мобилизации

Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету — передает телеграм-канал Yakutsk News. Для этого необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой документ, подтверждающий право на расторжение договора.

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