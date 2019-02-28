Авиакомпания «Якутия» снизит цены на авиабилеты на один день

Авиакомпания «Якутия» 6 и 10 марта реализует билеты по направлению Якутск — Москва, Москва — Якутск по промо-тарифу, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Перелет в одну сторону будет стоить от семи тысяч рублей.

«Только 6 марта 2019 года авиакомпания «Якутия» выполнит дополнительный рейс из Якутска в Москву (Внуково). Время вылета из аэропорта Якутск в 16.15 (время местное). Рейс по маршруту Москва – Якутск — вылет только 10 марта 2019 г. в 18.00», — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик напоминает, что приобретая билеты на сайте авиакомпании без дополнительных сборов, пассажир может сэкономить до 1000 — 1500 рублей за перелет в одну сторону. Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг.