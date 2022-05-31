Авиакомпания Якутия снижает тарифы

В рамках традиционной акции «Рейс недели» авиакомпания «Якутия» объявляет о снижении тарифа по маршрутам из Владивостока и Новосибирска в Якутск и Нерюнгри на 4 и 6 июня.

«Владивосток – Якутск» ЯК492 на 04 июня 2022 года – тарифы от 11 000 руб., субсидированный тариф для льготных категорий граждан 6 400 руб.

«Новосибирск – Якутск» ЯК486 06 июня 2022 года – тарифы от 10 000 руб., субсидированный тариф для льготных категорий граждан 5 500 руб.

«Новосибирск – Нерюнгри» ЯК483 на 06 июня 2022 – тарифы от 9 000 руб., субсидированный тариф для льготных категорий граждан 6 000 руб. * без учета сборов Билеты можно приобрести на сайте www.yakutia.aero или в любых кассах вашего города. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону центра продаж и информации авиакомпании: 8 800 700 21 90 (звонок по РФ бесплатный) или по e-mail: info@yakutia.aero