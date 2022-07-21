21.07.2022
18:14
411
Финансы
Авиакомпания «Якутия» снижает тарифы на ближайшие рейсы
«Якутск – Москва» ЯК479 на 22.07.22 тариф составит от 11000руб.
«Владивосток – Якутск» ЯК492 на 25.07.22 тариф составит от 9 000 руб., субсидированный тариф для льготных категорий граждан — 6 400 руб.
«Новосибирск – Якутск» ЯК466 на 25.07.22 тариф составит от 10 000 руб., субсидированный тариф для льготных категорий граждан 5 500 руб.
Билеты можно приобрести в любых кассах вашего города. Узнать точную информацию о рейсах можно также по телефону центра продаж и информации авиакомпании: 8 800 700 2190 (звонок по РФ бесплатный) или по email: info@yakutia.aero.
Фото: тгк Балабкина Brief
Источник: тгк Балабкина Brief
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