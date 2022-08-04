Авиакомпания «Якутия» снижает тариф по традиционной акции

Авиакомпания «Якутия» в рамках традиционной акции «Рейс недели» снижает стоимость тарифа по маршрутам из Якутска в Новосибирск и из Новосибирска в Якутск на 15 августа.

Рейс «Якутск – Новосибирск» ЯК485 на 15.08.22. Рейс «Новосибирск – Якутск» ЯК486 на 15.08.22. Тарифы от 9 000 руб., субсидированный тариф для льготных категорий граждан — 5 500 руб.

Билеты можно приобрести в любых кассах вашего города. Узнать точную информацию о рейсах можно также по телефону центра продаж и информации авиакомпании: 8 800 700 2190 (звонок по РФ бесплатный) или по e-mail: info@yakutia.aero.