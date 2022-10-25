Авиакомпания «Якутия» проиграла суд

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) оставлено без изменения решение Якутского городского суда, которым удовлетворен иск Б. к АО «Авиакомпания «Якутия» о взыскании удержанных при увольнении денежных средств.

Судом установлено, что истец состоял с ответчиком в трудовых отношениях. В последующем трудовой договор расторгнут по инициативе работника в связи с выходом на пенсию. При увольнении с истца были удержаны денежные средства в качестве возмещения расходов на оплату по ученическому договору, заключенному сторонами в рамках профессионального обучения.

С учетом установленных судом обстоятельств дела, руководствуясь ст. 249, ч. 3 ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации суд пришел к выводу об удовлетворении иска, поскольку заявление Б. об увольнении по собственному желанию было обусловлено в связи с выходом его на пенсию, а также нарушением его трудовых прав, выразившихся в не предоставлении отпуска на протяжении более двух лет. С ответчика в пользу Б. взысканы денежные средства, удержанные работодателем при увольнении, а также компенсация морального вреда.

При этом в удовлетворении встречного иска АО «Авиакомпания «Якутия» к Б. о возмещении денежных средств, затраченных на оплату обучения по ученическому договору, судом отказано в силу статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации ввиду пропуска истцом срока на обращение в суд в отсутствие к тому уважительных причин. В указанной части решение суда не обжаловано, в связи с чем, в силу принципа диспозитивности не являлось предметом проверки судом апелляционной инстанции.

Проверяя решение суда в части удовлетворения иска Б., суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о разрешении данного вопроса с учетом положений статьи 249, части 3 статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации, правомерно признав причину увольнения Б. по собственному желанию уважительной, поскольку у него отсутствовала реальная возможность для продолжения трудовых отношений с АО «Авиакомпания «Якутия».