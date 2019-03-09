Авиакомпания «Якутия» проиграла иск пассажиру

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия было привлечено мировым судьей Советского района г. Улан-Удэ в качестве государственного органа для дачи заключения по гражданскому делу – по иску потребителя к АО «Авиакомпания «Якутия».

Поводом для подачи иска явился отказ Авиакомпании в досудебном порядке вернуть пассажиру уплаченную денежную сумму за неисполненную услугу – авиаперевозку пассажира. Согласно материалам гражданского дела, потребитель приобрела авиабилет на рейс Улан-Удэ – Сеул, в назначенную дату ответчик отказал в перевозке авиарейсом истцу в связи с не прохождением предварительной проверки в аэропорту г. Улан-Удэ, ссылаясь на отказ во въезде потребителю миграционной службы Республики Корея.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фактически согласно отчету по рейсу истцу было отказано в перевозке в связи с временной ошибкой сервера. При таких обстоятельствах на основании Инструкции авиакомпания должна была направить повторно данные о пассажире либо допустить его на рейс под свою ответственность, что не было исполнено надлежащим образом.

Мировой судья, исследовав материалы дела, доводы истца и ответчика, заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, установил, что ответчиком были нарушены права истца на удовлетворение законных требований о возврате уплаченной денежной суммы за неполученные услуги по перевозке авиапассажиров согласно Закона РФ «О защите прав потребителей». При указанных обстоятельствах суд признал исковые требования потребителя обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Решением суда в пользу потребителя присуждена денежная сумма в размере 64,2 тыс.руб., в том числе стоимость авиабилета составила 18,9 тыс.руб., неустойка в размере 18,9 тыс.руб., компенсация морального вреда составила 5,0 тыс.руб. Кроме этого, согласно решению мирового судьи, в пользу потребителя также подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 21,4 тыс.руб.

Решение суда вступило в законную силу.

Фото http://www.yakutia.aero