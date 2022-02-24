Авиакомпания «Якутия» отменила рейсы Москва-Симферополь

Авиакомпания «Якутия» в своем телеграм-канале сообщает, что в соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полётов в ряд аэропортов на юге России отменены ближайшие рейсы по маршруту «Москва – Симферополь» на 26 февраля и 1 марта.

Просим пассажиров отменённых рейсов следить за информацией об изменениях в расписании авиакомпании «Якутия». Пассажирам также предлагается вынужденный возврат денежных средств за авиабилеты на указанные рейсы в полном объеме. Обновляемая информация о статусе рейсов по указанному направлению и изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях. Пассажиры трансферных рейсов «Симферополь – Москва – Якутск» смогут совершить перелет на участке «Москва – Якутск» и обратно согласно расписанию. По другим направлениям изменений в расписании полётов на данный момент не имеется, по некоторым из них маршруты полетов были изменены в соответствии с рекомендациями Росавиации.