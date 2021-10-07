Авиакомпания «Якутия» объявляет о скидках на авиабилеты

К 96-летию со дня образования гражданской авиации республики авиакомпания «Якутия» объявляет о скидке в 15% от действующих тарифов на рейсы. Акция будет действовать с 8 по 10 октября 2021 года и коснется рейсов, которые будут осуществляться с 8 октября по 20 декабря 2021 года.

8 октября 1925 года в небо над Якутском поднялся самолет «Sopwith», пилотируемый знаменитым летчиком Петром Фадеевым. Самолет, взлетев с пристани «Даркылах», совершил посадку на Зеленом лугу – именно с этого момента начинается история гражданской авиации Якутии. В наше время праздник отмечается в качестве дани уважения людям, которые в период становления воздушно-транспортной отрасли региона в труднейших условиях строили аэропорты и взлетно-посадочные полосы, осваивали новую технику, обеспечивали авиационное обслуживание населения и экономики республики, создавали передовую летную и инженерно-техническую школы.

Авиационный транспорт является наиважнейшим в республике с её огромными расстояниями и малой плотностью населения. Авиакомпании несут значительную социальную нагрузку, во многом упрощая жизнь гражданам и делая их ближе друг к другу. Именно поэтому авиакомпания «Якутия», в качестве подарка пассажирам, накануне очередной годовщины возникновения гражданской авиации в республике объявляет об акции.

Скидки коснутся всех направлений, за исключением следующих: Москва – Махачкала – Москва, Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Сочи – Москва, Москва – Калининград – Москва, Москва – Нальчик – Москва, Москва – Симферополь – Москва, Москва – Минеральные Воды – Москва.

Акция действует для пассажиров старше 12 лет. Также авиакомпания обращает внимание пассажиров на то, что скидки не действуют на авиабилеты по субсидированному тарифу.

Продажа авиабилетов осуществляется во всех кассах вашего города, на официальном сайте перевозчика www.yakutia.aero, по телефону центра продаж и информации: 8 800 700 21 90 (звонок по России бесплатный), а также в офисах прямых продаж авиакомпании «Якутия», расположенных по адресам:

• г. Якутск, здание аэровокзала аэропорта «Якутск» кассы №9 и №10.

Режим работы: круглосуточно. Телефон для справок: +7 (4112) 49-12-78

• г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 11.

Режим работы: с 08:00 до 19:30 ч. (понедельник-пятница), с 09:00 до 18:00 ч. (суббота-воскресенье). Телефон для справок: +7 (4112) 42-00-92

• г. Москва, здание аэровокзала аэропорта «Внуково», терминал А, 3 этаж, офис представительства авиакомпании «Якутия».

Режим работы: с 08:00 до 19:30 ч. (ежедневно), перерыв на обед с 13:30 до 14:30. Телефон для справок: +7 (4112) 49-12-00 (добавочный 222)

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