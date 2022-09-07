Авиакомпания «Якутия» объявила скидки на осенние перелеты

Снижение тарифов на 40% объявлено на всех регулярных рейсах, выполняемых по России и республике.

Авиакомпания «Якутия» объявляет о начале традиционной распродажи авиабилетов «Осенний ценопад», условия которой предусматривают снижение тарифов на 40% на всех регулярных рейсах, выполняемых по России и Якутии.

Период продаж — с 9 по 11 сентября. Осуществить перелеты по сниженным ценам можно с 9 сентября по 29 октября 2022 года.

Акция действует для пассажиров старше 12 лет. Скидки коснутся всех действующих тарифов за исключением субсидированных.

Также авиакомпания напоминает пассажирам о программе для часто летающих пассажиров «FREE FLIGHT», которая позволяет накапливать баллы и обменивать их на авиабилеты. Участником программы может стать каждый желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте авиакомпании.

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании или по телефону центра продаж и информации: 8 800 700 21 90 (звонок по России бесплатный), а также в любых авиакассах.