Авиакомпания «Якутия» объявила о старте продаж субсидированных билетов

Старт продаж – с 25 ноября.

Авиакомпания «Якутия» объявляет о начале реализации субсидированных билетов в рамках постановления правительства РФ №215. Старт продаж – с 25 ноября 2022 года.

Реализация авиабилетов с 25 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года. Период полетов — с 1 января по 31 декабря 2023 года.

В рамках федеральной субсидии, предназначенной для отдельных категорий граждан РФ, тарифы по направлениям следующие:

Правом на приобретение билета по данному специальному тарифу может воспользоваться:

— гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет;

— гражданин Российской Федерации — женщина в возрасте свыше 55 лет;

— гражданин Российской Федерации

— мужчина в возрасте свыше 60 лет;

— гражданин Российской Федерации – инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо;

— гражданин Российской Федерации, сопровождающий ребенка-инвалида;

— гражданин Российской Федерации – инвалид с детства II или III группы;

— гражданин Российской Федерации, имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В рамках федеральной субсидии, предназначенной для зарегистрированных в одном из субъектов Дальнего Востока граждан РФ, тарифы по направлениям следующие:

Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться:

— гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.

Воздушная перевозка следующих с пассажиром детей: дети до 2 лет – бесплатно (без места); дети с 2 до 12 лет – скидка 25% от тарифа (с местом).

*- Тарифы действуют и в обратном направлении

Ограничения:

1. Гражданин РФ может заключить максимально 4 договора на воздушную перевозку по субсидированным маршрутам со всеми перевозчиками РФ по одному из вариантов, приведенных ниже:

— не более 4 авиабилетов по маршруту «в одну сторону»

— не более 2 авиабилетов по маршруту «туда и обратно»

— не более 2 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» и не более 1 билета «туда и обратно»

2. По специальному тарифу, предусмотренному для граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа можно забронировать и оформить авиабилет на перевозку, начинающуюся не позднее 6 месяцев с даты оформления авиабилета (за исключением билетов по специальному тарифу в обоих направлениях по маршруту в отношении перевозки в обратном направлении).