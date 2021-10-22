Авиакомпания «Якутия»: На грани банкротства?

Сделан анализ финансового состояния АК «Якутия», который вывел главное заключение: у предприятия «критическое состояние — D». Причем положение ухудшалось все последние годы, сообщает Yktinform.ru, ссылаясь на проведенный анализ по методике Минтранса РФ,

Показатели анализа используются для обоснования выводов о наличии или отсутствии у авиакомпании достаточных финансовых ресурсов для безопасной эксплуатации авиационной техники.

Из 12 представленных показателей 11 имеют отрицательную тенденцию. К тому же единственный параметр, имеющий положительную тенденцию, связан лишь с получением государственной субсидии в размере 1 млрд. рублей и относится к восьми месяцам 2021 года. Без учета субсидии данный показатель имеет отрицательную динамику.

Еще одна выдержка из анализа: «…показатель «Чистые активы» с 2017 по 2020 гг. имеет отрицательное значение, а также наблюдается «ускоренное» снижение чистых активов с 3,7 до 8, 7 млрд рублей. «В таких экономических условиях, когда уставный капитал уже не обеспечен активами, необходимо принимать решение о ликвидации компании», — одно из заключений аналитиков.

АК «Якутия» относится к 4-й группе, то есть текущая платежеспособность крайне нестабильна, велик риск банкротства.

АО «Авиакомпания Якутия» находится в неустойчивом финансовом состоянии, наблюдается недостаток собственных оборотных средств. Причем компания находится на грани банкротства, так как основной элемент оборотных активов «Запасы» не обеспечен источниками финансирования.

Самолет Бомбардье Q 400 давно стоит в г. Маастрихт, ждет финансовых средств для восстановления для последующей продажи. Из-за избыточности на рынке данных типов воздушных судов продажа за хорошую цену проблематична. Из четырех Суперджетов летает только два. На восстановление двух воздушных судов необходимо 102 млн рублей.

Как уже пишут СМИ, «если гендиректор или Совет директоров Авиакомпании «Якутия», в соответствии со статьями 9 и 61.12 ФЗ «О банкротстве», не подадут заявления о банкротстве в Арбитражный суд Якутии, то в последующем понесут субсидиарную ответственность по всем долгам предприятия. Вот это будет очень чувствительный удар по госбюджету РС(Я)», — сообщает независимый эксперт «В Якутии.ру».