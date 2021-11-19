Авиакомпания «Якутия» хочет 1,5 миллиарда ежегодных прямых вливаний

Рассмотрены вопросы финансового состояния и перспективах развития авиакомпании «Якутия»

На рабочем совещании постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 18 ноября 2021 года рассмотрены вопросы финансового состояния и перспективы развития авиакомпании «Якутия».

Данное совещание проводится председателем комитета Ил Тумэна по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорем ГРИГОРЬЕВЫМ во исполнение поручения председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексея ЕРЕМЕЕВА и решения парламента в ходе тридцатого пленарного заседания.

Информацию о финансовом состоянии и перспективах развития представил временно исполняющий обязанности генерального директора Андрей ВИНОКУРОВ. Как отметил докладчик, в настоящее время по итогам работы за 9 месяцев 2021 года АК «Якутия» имеет хорошие предпосылки для улучшения своего текущего финансово-экономического положения. Так, объем перевезенных пассажиров составил 636 тыс. человек, что на 78 % больше, чем показатели кризисный 2020 год.

Компания широко участвует в программе субсидирования авиаперелетов. АК «Якутия» в текущем году во время ремонта полосы в целях обеспечения выполнения прямых рейсов из Якутска специально модернизировали самолеты Боинг 737, усилили тягу двигателей, обучили лётный персонал.

Начиная с 2013 года, авиакомпания получила прямую господдержку в размере 9,2 млрд. рублей. Остальные средства господдержки в виде бюджетных кредитов и др. компания исправно оплачивает. АК «Якутия» также исполняет все свои обязательства по налогам и выплатам социального страхования.

Далее Андрей Винокуров коротко ознакомил со стратегией АК «Якутия». Авиакомпания планируется оставаться основным перевозчиком из столицы Якутии в западную часть страны и курортные города России. Кроме того, планируется развивать международное направление в страны АТР и СНГ. АК «Якутия» также начала работать с недропользователями по перевозке вахтовиков, как внутри республики, так и в западной части РФ. Такая договоренность имеется с группой компаний «Газпром», ведутся переговоры с «Сургутнефтегаз». Компания также планирует расширить заказные рейсы от дальневосточной «Аврора». Так, в этом году «Якутия» выполняла рейсы по 5 маршрутам, предполагается получить господдержку по 11 маршрутам в будущем году.

По словам врио генерального директора, основная проблема связана с кредиторской задолженностью и в основном с лизинговыми платежами. В свое время были подписаны лизинговые договора на приобретение самолетов Bombardier и Sukhoi Superjet, по которым без учёта их простоя, требуется оплата лизинговых платежей. В настоящее время АК «Якутия» ведет работы по списанию лизинговых платежей. Предлагается механизм закупа воздушного транспорта по некоторым самолетам, а также списывать лизинговые платежи с учетом простоя воздушного судна из-за конструктивных недостатков.

По словам Андрея Винокурова, если бы компания «ушла бы от лизинговых платежей, экономика была положительной, даже удалось бы снизить до 3-5% процентов цены на авиабилеты».

Согласно стратегии в 2022 году предполагается «уйти» от лизинговых платежей. В 2023 году планируется расширить маршрутную сеть, в 2024 — приобретение новых воздушных судов, что позволит сократить издержки на эксплуатацию старых самолетов (средний возраст авиапарка — 20 лет).

В поддержку АК «Якутия» выступил первый заместитель председателя правительства РС(Я) Дмитрий САДОВНИКОВ. «Такой регион как Якутия не может существовать без своей компании. Есть утвержденная дорожная карта по стабилизации финансово-экономического положения авиакомпании. И она должно поддерживаться. Через три года компания должна стать рентабельной», — сказал он.

Первый вице-премьер поблагодарил народных депутатов РС(Я) за живой интерес к судьбе авиакомпании и за поддержку оказываемую АК «Якутия».

Далее народные депутаты Игорь Григорьев, Виктор ГУБАРЕВ задали уточняющие вопросы руководству компании о финансово-экономическом состоянии компании и объемам необходимой господдержки. Как сообщил Андрей Винокуров, предлагается ежегодно в течение четырех лет выделять по 1,5 млрд. руб. для поддержки республиканской авиакомпании.

В завершение рабочего совещание вице-спикер Ил Тумэна Виктор Губарев сказал: «Мы видим, в каких непростых условиях работает наша авиакомпания. В 2020 году в разгар пандемии понесла 2,5 млрд. руб убытков, если учитывать, что ранее убытки были примерно 500 тыс. в год. Понимаем, что зарубежный лизинг несет кабальные условия. Мы убедились, что положение совсем небезнадежное. Более того имеются конкретные перспективы и предложения по развитию. Все компании работают в долг. Накладываются и наши северные условия. Только 23% задержанных рейсов из-за метеоусловий».

Виктор Губарев призвал оценивать компанию в комплексе. Он призвал парламентариев поддержать предложение и изыскать 1,5 млрд руб. в виде поправки в проект государственного бюджете.

Напоминаем, с 19 ноября 2021 года начинается работа согласительных комиссий по проекту бюджета будущего года. Данный вопрос о господдержке будет рассматриваться 20 ноября 2021 года в рамках рабочей согласительной комиссии по вопросам развития промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспортного комплекса, энергетики, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предпринимательства и туризма.