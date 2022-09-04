Авиакомпания «Россия» приступила к полетам из Якутска в Красноярск

Аэрофлот открыл продажу авиабилетов на рейсы из столицы самого холодного субъекта Российской Федерации – Республики Саха (Якутия) в Красноярск. Полеты выполняются на воздушных судах авиакомпании «Россия» в партнерстве с дальневосточным перевозчиком «Аврора».

Рейсы по маршруту Якутск — Красноярск — Якутск планируются два раза в неделю по понедельникам и субботам на лайнерах Боинг ‪737-800 в моноклассной компоновке. Согласно расписанию вылет рейса SU 4655 из Якутска в 15:30, прилет в Красноярск в 16:55. Вылет обратного рейса SU 4654 из Красноярска в 8:55, прилет в Якутск в 14:30. Время указано местное для каждого аэропорта.

Продажа авиабилетов на данном направлении осуществляется на сайте Аэрофлота, рейсы могут комбинироваться со всеми направлениями маршрутной сети Группы «Аэрофлот» из аэропорта Красноярска. Согласно новым правилам применения тарифов «Лайт» и «Бюджет» с 18 августа пассажиры могут оформить долгую транзитную остановку (до 72 часов) в промежуточном пункте путешествия – Красноярске и ознакомиться с достопримечательностями сибирского города.