Авиакомпания «Полярные авиалинии» возместит ущерб пострадавшим пассажирам

Пострадавшим пассажирам АО «АК «Полярные авиалинии» будет возмещен моральный и материальный ущерб, сообщает тгк Пряная Якутия, ссылаясь на информацию сотрудника авиакомпании. В отношении ответственных лиц по результатам проверки и выяснения причин будут приняты меры. Заключение даст комиссия по расследованию.

Как сообщил Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России, два дня назад при выполнении стыковочного пассажирского рейса по маршруту Среднеколымск-Черский на воздушном судне Ми-8 пассажиры получили химические ожоги нижних конечностей.

«Полярные авиалинии» — внутрирегиональный авиаперевозчик, география полетов которого охватывает все территорию Якутии. Авиакомпания выполняет пассажирские и грузовые перевозки, санитарные, групповые и обзорные рейсы, различные авиаработы для нужд предприятий.

«Полярные авиалинии» примут корректирующие мероприятия по недопущению случаев подтеков топлива, сообщает пресс-служба авиакомпании. В целях недопущения случаев подтеков авиационного топлива из дренажной системы на воздушных судах Ми-8Т/МТВ, в авиакомпании «Полярные авиалинии» приняты корректирующие мероприятия.

По предварительным данным, подтек авиационного топлива произошел вследствие воздействия теплового расширения из-за значительного суточного перепада температуры окружающей среды при полной заправке баков. В свою очередь, полная заправка вертолетов Ми-8Т/МТВ осуществляется с целью недопущения образования конденсата в топливной системе.

Авиакомпания оказывает содействие комиссии территориального управления Росавиации, которая проводит проверку по данному факту.

«Полярные авиалинии» берут на себя обязательства по возмещению морального и материального ущерба пассажирам рейса Среднеколымск-Черский от 11.04.2023г.