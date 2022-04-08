08.04.2022
15:59
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Путешествия & Отдых

Авиакомпания АЛРОСА запускает акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

С 8 апреля по 15 мая 2022 г. авиакомпания АЛРОСА запускает ежегодную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны.

Каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатный перелет для себя и для одного совершеннолетнего сопровождающего на всех регулярных рейсах в период с 1 по 15 мая 2022 г.

Данные авиабилеты возможно приобрести только в аккредитованных агентствах всех городов РФ.

Источник: Пресс-служба АЛРОСА
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