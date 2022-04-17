Авиакомпания АЛРОСА получит новые воздушные судна

Авиакомпания «АЛРОСА» продолжает пополнять свой авиапарк новыми воздушными судами, передает телеканал «Якутия 24».

Так, в декабре к полетам приступил первый приобретенный АН-38, в апреле к нему присоединился еще один, а третий самолет ожидается к июню-июлю.

«Эти воздушные суда зарекомендовали себя с положительной стороны, они безопасные, комфортные и удобные для перевозки вахтовых рабочих для Накына и для «Алмазов Анабара». Но также они используются между Мирным и Полярным, иногда между Мирным и Якутском», — сказал гендиректор авиакомпании Андрей Гулов.

Он отметил, что все воздушные суда ежегодно проходят инспекцию. Переоснащением авиапарка АК «АЛРОСА» занимается с 2019 года. Тогда в Мирный прилетел новый вертолет МИ-8. Такой же в местном аэропорту ждут к маю